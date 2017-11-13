هيئة ” المواصفات ” تدشّن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني السادس للجودة

نايف السالم(صدى):

دشّنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني السادس للجودة , المقرر عقده في مدينة الدمام خلال الفترة من 10 – 12ربيع الأول المقبل الموافق من 28 – 30 نوفمبر تحت شعار (الجودة.. الطريق نحو التميز والريادة)، تحقيقاً للرؤية السامية “بأن تكون المملكة العربية السعودية بخدماتها ومنتجاتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في 2020 م.

ويوفر الموقع الإلكتروني معلومات عامة عن المؤتمر وموضوعاته ومحاوره الأساسية، بالإضافة إلى أبرز الشخصيات المشاركة، ومعلومات عن البرنامج العام , وتوقيت انعقاد أنشطته وبرنامج الجلسات خلال أيام المؤتمر، وخدمة التسجيل الإلكتروني لحجز وحضور الجلسات والورش.

ودعت الهيئة المهتمين والمتابعين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر هنا الذي سيكون بمثابة مرجع شامل لجميع مجريات المؤتمر، مشيرةً إلى أن الموقع يدعم اللغتين العربية والإنجليزية لضمان تعميم فائدة المؤتمر على نطاق أوسع، كما تم تشكيل فريق متخصص لدعم حسابات التواصل الاجتماعي.

ويوثّق الموقع, المؤتمر إلكترونياً بمختلف وسائل الاتصال صوتاً وصورة ونصوصاً، حيث أسس على مفهوم التفاعل الإلكتروني المستمر، ويقدم الموقع خدماته بالتعاون مع الشركاء إلى المشاركين والباحثين وجمهور المهتمين في الجودة على جميع المستويات وبشكل فوري، للوصول لكافة المهتمين.

وسيوفر الموقع خدمة البث المباشر لجلسات المؤتمر، كما يتم تحديث جميع البيانات والمعلومات باستمرار، بالإضافة إلى نشر الأخبار الخاصة بالمؤتمر تكاملاً مع الخدمات التي تقدم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، كما سيوفر الموقع للزائرين والمتابعين في وقت لاحق جميع مطبوعات المؤتمر من أوراق عمل وأبحاث وكتب متخصصة بصيغة إلكترونية قابلة للتنزيل على الأجهزة المختلفة.