إعلامي مشهور يتخلص من عذاب مرض السرطان بالانتحار

موسكو(صدى):

أقدم مقدم برامج مشهور الروسي بوريس نوتكين، على انهاء حياته للتخلص من عذاب مرض السرطان حيث عثر على جثته ميتاً داخل منزله بريف العاصمة موسكو .

وقال نوتكين في رسالته: أود ترك الحياة طوعا لأني تعبت فعلا من العذاب.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق، بأنه عثر على جثة نوتكين وعليها آثار إصابات بعيارات نارية. ونوهت بأنه كان يعاني من سرطان لا يمكن علاجه، وهو ما دفعه على الأغلب إلى الانتحار.