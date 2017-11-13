إعلامي مشهور يتخلص من عذاب مرض السرطان بالانتحار
أقدم مقدم برامج مشهور الروسي بوريس نوتكين، على انهاء حياته للتخلص من عذاب مرض السرطان حيث عثر على جثته ميتاً داخل منزله بريف العاصمة موسكو .
وقال نوتكين في رسالته: أود ترك الحياة طوعا لأني تعبت فعلا من العذاب.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق، بأنه عثر على جثة نوتكين وعليها آثار إصابات بعيارات نارية. ونوهت بأنه كان يعاني من سرطان لا يمكن علاجه، وهو ما دفعه على الأغلب إلى الانتحار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22488 ] نشر منذ 2 ساعتين
أوعدك لن يفتقدك أحد
أنت بس روح فارق
وخففو على العالم شوي🤗🤗🤗
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3523 ] نشر منذ 2 ساعتين
يأس من الحياه
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37848 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الى جهنم ، بإذن الله ,,
,, ملاحظه :
,, أتمنى ان لايجي غبي يردد مثل الببغاء ، الجنه والنار ماهي بيدك ، ويمكن هذا عمل عمل بينه وبين الله ، يدخله الجنه ,, فأقول خذ الرد ياغبي يااللي تهرف بمالا تعرف إقرأ وأفهم وانطم :
,, اولاً انا قلت الى جهنم بإذن الله .. بمعنى دخوله النار مشروط بإذن الله وبأمره ومشيئته ، ( ليس لي في الأمر شيء ياغبي ) ,,
,, ثانياً ، نهى ربنا سبحانه وتعالى في محكم آياته الكريمه ، عن إهلاك النفس ومن ادوات إهلاك النفس الإنتحار ، لقوله تعالى : (( وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )) الآيه (195) من سورة البقره ,, الشاهد هنا ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه ) ,,
,,ثالثاً ، الأحاديث النبوية الشريفه التي تنهى عن إهلاك النفس ،كثيره ، ويكفيك أن تبحث عن قصة الصحابي الذي يحارب مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأخبر عليه الصلاة والسلام انه من اهل النار ,, النهايه انه انتحر ،، يحارب مع رسول الله ويدوذ عن الدين وعن رسول الله والمسلمين ، ونهايته النار ، والسبب الإنتحار ,,,
,, رابعاً وأخيراً .. المُنتحر غير مسلم ، وهذا يكفي ، فمابالك لما يكون منتحراً ..؟
,, بعد هذا كله ، تلطم على شحم ولا تتعرض لأبي محمد ,, لاتحكحك باالزمل وانت حويشي ,,
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا لا لا
يا بو محمد عهدتك واعي مثقف انيق ذوق
كل واحد ورايه يا رجل
والنهايه الحتميه بيد الواحد الجبار الفرد الصمد
قال تعالى (من ذا الذي يتئلأ علي)
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5423 ] نشر منذ 17 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون