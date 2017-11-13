” سفاح تويتر ” قتل 9 أشخاص واحتفظ بالجثث مقطعة أشلاء في الثلاجة

طوكيو(صدى):

اعتقلت السلطات اليابانية شخصاً يشتبه في أنه قتل 9 أشخاص تعرف إليهم عن طريق ” تويتر ” كما تضع إجراءات مشددة ضد مواقع التواصل الاجتماعي.

والقت السلطات القبض على القاتل وتبين أنه شاب يبلغ من العمر27 عاماً ويدعى ” تاكاهيرو شيرايشي ” وتم العثور على أشلاء الضحايا في شقته بضواحي العاصمة طوكيو.

وأوضحت مصادر أن القاتل يختارضحاياه عن طريق تويتر، وخاصةً من يشاركون بتغريدات يؤكدون فيها تفكيرهم في الإقدام على الانتحار وتتراوح أعمارهم بين 15 و26 حيث يقوم بتقطيع جثثهم وإخفائها في الثلاجة وبعض الصناديق داخل المنزل.

واعترف شيراشي بتورطه في قتل الأشخاص التسعة،

بينهم 8 فتيات وصبياً واحداً، وأثارت الجريمة حالة فزع واستياء واسعة في اليابان.

وتسجل اليابان واحداً من أعلى معدلات الانتحار في الدول المتقدمة، إذ يضع نحو 200 ألف شخص في البلاد حدًّا لحياتهم سنوياً.

