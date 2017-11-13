أسعار النفط ترتفع متجاهلة تسارع نشاط التنقيب في أمريكا

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا متجاهلة تسارع نشاط التنقيب في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وفي ظل توقعات متفائلة بشأن مسار الأسعار على المدى القصير.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.10% إلى 63.57 دولار للبرميل، فيما زاد خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.15% إلى 56.81 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 94.47 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على أسعار السلع ومن بينها النفط.

وأظهرت بيانات شركة الخدمات النفطية “ب يكر هيوز ” ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 9 منصات خلال الأسبوع الماضي.

وفي مسح أجرته ” بلومبرج “، توقع محللون ارتفاع أسعار النفط أعلى 80 دولارًا للبرميل قبيل عطلة أعياد الميلاد في أواخر العام الجاري، وسط تفاؤل حيال اجتماع ” أوبك ” المقرر نهاية الشهر الجاري.