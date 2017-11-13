400 مليونير وملياردير أمريكي يطالبون بعدم خفض ضرائبهم

واشنطن(صدى):

يدرس أكثر من 400 مليونير وملياردير أمريكي إرسال خطاب إلى الكونجرس هذا الأسبوع لمطالبة المشرعين بعدم خفض ضرائبهم، وفقًا لما ذكرته ” واشنطن بوست “.

وبدلا من المطالبة بتخفيض الضرائب على الأغنياء، يحث الخطاب المشرعين على عدم تمرير أي مشروع ضريبي ” يزيد من تفاقم عدم المساواة ” ويضيف إلى الدين الوطني، وتأتي هذه الخطوة في وقت وصلت فيه عدم المساواة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1920، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي.

وكان معظم الموقعين على الخطاب ممن صوتوا لصالح الديمقراطية ” هيلارى كلينتون ” في سباق الرئاسة العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون دعم الممثلين الجمهوريين من كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي حاسما لجهود الإصلاح الضريبي في الحزب الجمهوري من أجل تمرير مشروع القانون المقترح.