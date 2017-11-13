ارتفاع ” بتكوين ” بعد انخفاضات قوية نهاية الأسبوع

علي القحطاني(صدى):

ارتفعت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما سجلت انخفاضًا قويًا في عطلة نهاية الأسبوع عمقت خسائرها إلى نحو ثلث قيمتها منذ بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي.

وارتفعت ” بتكوين ” بنسبة 7.20% إلى 6279 دولارًا في تمام الساعة 10:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما بلغت 5630 دولارًا خلال تعاملات الأحد، لتعمق خسائرها إلى 29% منذ سجلت مستوى قياسيا الأربعاء الماضي بلغ 7882 دولارًا.

من ناحية أخرى، ارتفعت النسخة المنافسة للعملة الرقمية “بتكوين كاش” بنحو 40% منذ الجمعة حيث سجلت 2478 دولارًا الأحد، لكنها سرعان ما هوت إلى 1325 دولارًا خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وتأتي خسائر ” بتكوين ” مدفوعة بإعلان مطورين عزمهم التراجع عن إطلاق تطوير برمجي من شأنه جعل التعاملات أسرع.

وتزايدت شعبية ” بتكوين كاش ” مؤخرًا بفضل قدرة نظامها على إجراء معاملات أرخص وأسرع من العملة الأصلية.