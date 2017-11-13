مواطن يصيب أحد أقاربه بثلاثة رصاصات في المخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أطلق مواطن ثلاث طلقات من سلاح ناري، على مواطن آخر، صباح اليوم، وتباشر الجهات الأمنية بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أنه من أقاربه، وقد أصيب بإصابات بالغة، نُقل على إثر ذلك لمستشفى المخواة في حينه.

وقالت مصادر إنه تم لاحقاً تحويل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، فيما تواجدت الدوريات الأمنية ومحققو الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية بمسرح الجريمة؛ لرفع البصمات.