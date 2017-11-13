بالصور.. الدفاع المدني يدشن حملة السلامة الأولى بمكة

سعيد العجل(صدى):

دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة صباح اليوم الإثنين الموافق الثالث والعشرون من شهر صفر حملة السلامة الأولى لهذا العام والتي تعنى بالكشف على المنشأت العالية في جميع أنحاء العاصمة المقدسة بمشاركة من الجهات المختصة.

دشن فعاليات الحملة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي الذي أوضح أن الحملة تهدف إلى التأكد من الاشتراطات والانظمة والتعليمات الواردة باللائحة المنظمة للمنشأت العالية وكذلك لتحقيق معايير اشتراطات السلامة والأمان في المنشأت العالية والمواقع التي تحت الانشاء والتأكد من مدى التزامها بتعليمات ومتطلبات السلامة المطلوبة وبالتالي التقليل من معدلات الحوادث والإصابات الناجمة عنها في حال وقوعها.

وقدم سعادة مدير الإدارة شكره وتقديره للجهات المشاركة لمساهمتهم الفاعلة في الحملة الجدير بالذكر أن هذه الحملة تعتبر ضمن حزمة من الحملات تعتزم الإدارة تنفيذها وذلك خلال الخطة التشغيلية للإدارة لهذا العام 1439هـ.

