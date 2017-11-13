بالفيديو.. السفير قطان: ” الحريري ” في بلده الثاني ويستطيع التحرك بحرية

نايف السالم(صدى):

نفى أحمد قطان؛ السفير السعودي بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، صحة الأنباء الرائجة بأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قيد الإقامة الجبرية بالرياض.

وقال ” قطان ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” كل يوم ” على قناة ” أون إي ” المصرية، إن ” المملكة لا تلجأ إلى مثل هذه الأساليب، والرئيس الحريري في بلده الثاني ويستطيع التحرك بحرية، وأن ما قيل غير ذلك هو ضرب من الكذب ولا يمت للحقيقة بأي صلة “.

وتابع: ” أنه يتمتع بكامل حريته ويستطيع السفر إلى أي مكان وقتما يشاء”، موضحًا إن الحريري التقى سبعة سفراء لدول أجنبية، ولو كان محتجزاً لأخبرهم.

وأشار إلى أن الحريري سافر إلى دولة الإمارات ثم عاد إلى المملكة، ومن المنتظر أن يسافر إلى لبنان قريباً، حسبما أعلن بنفسه.

httpv://www.youtube.com/watch?time_coninue=87&v=G7L_vzHEuts