قرعة المونديال.. ” الأخضر ” قد يقابل مصر أو تونس

ماجد محمد(صدى):

حققت المنتخبات العربية إنجازا كبيرا بتأهل أربع منها إلى كأس العالم 2018 بروسيا لأول مرة في تاريخ المونديال وهي السعودية، ومصر، وتونس، والمغرب، ضمن 28 منتخباً تأكد وصولها لتلك النهائيات.

وتقام قرعة البطولة التي ينتظرها الجميع كل أربع سنوات، في الأول من ديسمبر المقبل؛ بقصر الكريملين، بعد اكتمال عقد الفرق المشاركة الـ 32.

وهناك احتمالات كبيرة أن يلاقي “ الأخضر ” الذي يحل حالياً بالتصنيف الرابع على مستوى التصنيفات أياً من منتخبي تونس أو مصر اللتين يحلان في التصنيف الثالث في دور المجموعات.