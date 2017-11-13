بالصور.. قبيلة بني بحير بلقرن بتهامة تزفٓ شهيدا جديدا بالعرضيات

سعيد عبدالله الحارثي(صدى):

وصل جثمان الشهيد وكيل رقيب شنيف محمد حامد السواهرة البحيري القرني صباح اليوم الاثنين الى محافظة العرضيات بوادي قنونا

وكان في استقبال الشهيد محافظ العرضيات الاستاذ علي بن يوسف الشريف وشيخ قبيلة بني بحير الشيخ حربان موسى القرني ورؤساء الدوائر الحكوميه بالمحافظة وجمعٓ من المواطنين وذوي الشهيد .

وقد نقل الشريف تعازي القياده الحكيمٓه وسمو أمير المنطقة لذوي الشهيد سائلا الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبله من الشهداء.

فيما عبر ذوي الشهيد عن فخرهم لإستشهاد أبنهم بميدان الشرف والبطوله مدفعآ عن دينه ووطنه كما عبرو قبيلة بني بحير بلقرن جميعآ فداء للوطن بما يملكون ورهنٓ أشارة مليكهمٓ.

الجدير بالذكر أن الشهيد شنيف القرني قد أستشهد أمس بالحد الجنوبي ويبلغ من العمر ثلاثه وثلاثون عامآ ومتزوج ولديه إبناء وقد دفن بمقبرة قرية الحمضهٓ وهو من سكان قرية المرجبات مسقط رأسه .

وقدمت محافظة العرضيات أكثر من خمسه وثلاثون شهيدا فداء للوطن.

” صدى ” قدمت التعازي لذوي الشهيد سآئلين الله له المغفره وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .