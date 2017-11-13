أسعار الذهب ترتفع رغم توقعات حول الاحتياطي الفيدرالي

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم رغم توقعات بسلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام وفي عام 2018.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.20% عند 1276.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.14% عند 1276.84 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 10:42 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ” باتريك هاركر ” اليوم في طوكيو أنه قد يدعم رفع الفائدة الشهر المقبل، ويتوقع أن المركزي الأمريكي سيرفع الفائدة ثلاث مرات العام المقبل، ما دام ظل التضخم على مساره.