كشف أجهزة تنصت إيرانية متطورة قرب الحدود العراقية السعودية

نايف السالم(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية في العراق الأسبوع الماضي على أجهزة تنصت إيرانية مزروعة في مناطق متفرقة جنوب العراق قرب الحدود مع السعودية.

وقالت وسائل إعلام كويتية عن مصادر خاصة أن الأجهزة العراقية توصلت إلى بأن الهدف من هذه الأجهزة، التنصت والتجسس على الهواتف النقالة وخدمات الإنترنت اللاسلكية، هو استخدامها لتغطية الحدود العراقية-السعودية، ومراقبة الاتصالات، بينها رادارات ترصد حركات الطائرات.

ويأتي ذلك عقب تصريحات لوزير الاتصالات الإيراني الذي أقر منذ أيام بأن الأجهزة الأمنية العراقية جمعت أجهزة إلكترونية تابعة لوزارة الاتصالات الإيرانية تم تركيبها في الأراضي العراقية، إلا أنه زعم بأن الهدف منها تأمين خطوط اتصال هاتف نقال وإنترنت لزوار الإمام الحسين في مراسم الأربعين التي تنظم بمدينة كربلاء العراقية.

وكشف المصادر أن الحرس الثوري الإيراني ركّب أجهزة رادار وتنصت واتصالات متطورة جداً تغطي كل الطرق التي تمتد من إيران إلى البصرة والنجف وكربلاء، وتتصل بشبكة أوسع في شواطئ إيران الجنوبية، بذريعة تأمين أمن ملايين الإيرانيين الذين يشاركون في مسيرة الأربعين، مشيراً أن هذه الأجهزة تستطيع تغطية الأراضي السعودية ودول الخليج كذلك.