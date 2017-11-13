السفير الأوكراني بالمملكة: مليار دولار أمريكي سنويا حجم التبادل التجاري والخدماتي

طلال الغامدي(صدى):

كشف سفير أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف، عن دخول شركات استثمارية سعودية السوق الزراعي ببلاده، لاستئجار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، لزراعة القمح والشعير والذرة وفول الصويا وبنجر السكر والبطاطس والبندورة.

وقال السفير الأوكراني أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة و السلطات الأوكرانية حول تعزيز التعاون الاستثماري في المجال الزراعي والاستثمار في الثروة الحيوانية والسمكيةكما تعمل سلطات بلاده على تبسيط إجراءات التأشيرات بين البلدين .

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري والخدماتي بين البلدين يبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، موضحاً إلى أن أوكرانيا قدمت لمواطني المملكة الحق في الحصول على التأشيرات القصيرة المدى عند وصولهم مباشرة إلى البلاد عبر ” المطارات الثلاثة الدولية في مدينتي كييف وأوديسا ” .