بالصور.. بلدية الروضة تزيل 48 موقفا عاما من أمام ” العمائر “

سعيد العجل(صدى):

نظمت بلدية الروضة حملة على المتعدين على المواقف العامة حيث إزالت ٤٨ موقع حجز مواقف عامة أمام العمائر وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على جميع المخالفين.

وأشار المهندس عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة إلى أن الحملة ستستمر للقضاء على المتعدين على حجز المواقف العامة حيث انها مخصصة للجميع.

وأكد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الأمانة باتباع الأنظمة والاشتراطات البلدية وانهم عين للأمانة بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.

