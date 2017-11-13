بالفيديو.. طفل يودع داوود الشريان بطريقة طريفة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يدعى عبودي يظهر فيه وهو يتحدث بأسى عن الظهور الأخير للإعلامي داوود الشريان في البرنامج بعد أنباء عن توليه مهمة إعلامية أخرى.
وظهر الطفل في المقطع وهو يقول بعفوية: “ ما عاد فيه داوود، راح، كلهم راحوا ” ، وعندما سأله والده كما يبدو: “ وين راحوا ” ، أجاب الطفل وقد بدا مصدومًا: “ راحوا بيتهم، ما عاد فيه داوود ”.
يشار أن الشريان ودع جمهور برنامجه “ الثامنة ” بالدموع قائلًا في جملة ختامية ذات مغزى، “ استودعكم الله.. واستروا ما واجهتم ” ، وقدم الشريان، في حلقة الليلة المنصرمة، اعتذاره لكل شخص أساء له، قائلًا، “كلنا نتحاور لهذا الوطن”.
شوفوا ألذ متابعي أبو محمد (الله يحفظه لوالديه).#وداعا_داود_الشريان#داوود_الشريان #وش_عند_داود pic.twitter.com/3E4goZL44d
— الثامنة MBC (@MBC8PM) November 12, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3512 ] نشر منذ 23 دقيقة
كفيت ووفيت يا داوود الشريان …. وفقك الله اينما ذهبت
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1402 ] نشر منذ 18 دقيقة
آهـ فديتك والله
الأطفال هم احباب الله
ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله
قلوب بيضاء لا تعرف الحقد والتماثيل