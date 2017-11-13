بالفيديو.. طفل يودع داوود الشريان بطريقة طريفة

عادل الحربي(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يدعى عبودي يظهر فيه وهو يتحدث بأسى عن الظهور الأخير للإعلامي داوود الشريان في البرنامج بعد أنباء عن توليه مهمة إعلامية أخرى.

وظهر الطفل في المقطع وهو يقول بعفوية: “ ما عاد فيه داوود، راح، كلهم راحوا ” ، وعندما سأله والده كما يبدو: “ وين راحوا ” ، أجاب الطفل وقد بدا مصدومًا: “ راحوا بيتهم، ما عاد فيه داوود ”.

يشار أن الشريان ودع جمهور برنامجه “ الثامنة ” بالدموع قائلًا في جملة ختامية ذات مغزى، “ استودعكم الله.. واستروا ما واجهتم ” ، وقدم الشريان، في حلقة الليلة المنصرمة، اعتذاره لكل شخص أساء له، قائلًا، “كلنا نتحاور لهذا الوطن”.