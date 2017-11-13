القبض على مجهولين الهوية يصنعون العرق في الباحة

محمد بن شقيه(صدى):

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأنه توفر للجهة المختصة بشرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة معلومات تفيد بأن أفراد من مجهولي الهوية من إحدى الجنسيات الإفريقية يقومون بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر بأحد الأودية بالمحافظة ، وينشط عمل هذه الفئة الفاسدة في فترات المساء، متخذين من وعورة الجبال غطاءً لعملهم الإجرامي.

تم إعدادالخطط الأمنية اللازمة، وتم تطويق المكان الذي يتم التصنيع فيه والذي لايمكن الوصول إليه الإ سيراً على الأقدام وتم القبض على عدد ٢ من المصنعين والمروجين وضبط بحوزتهما على جالونين سعة عشرين لتراً، وقارورتين سعة خمس لترات بها كميات من مادة العرق المسكر، كما تم ضبط أدوات التصنيع الخاصة لهذا الغرض.

تم إتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية والتحفظ على الاشخاص تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة .

وشرطه منطقة الباحة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة.