” بادر بأخذ تطعيم الأنفلونزا “.. الصحة تدعو أفراد المجتمع لتناول اللقاح

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الصحة بالمملكة، منشورًا توعويًا، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر “، لدعوة كافة أفراد المجتمع، إلى المبادرة بالتحصين ضد مرض الأنفلونزا، من خلال التطعيم بمراكز الرعاية الأولية، ومراكز التطعيم بالمراكز التجارية.

وجاء في المنشور التوعوي؛ أن الفئات الأكثر عُرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب.

وأوضحت الصحة، إلى توافر اللقاحات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى توفرها في المراكز التجارية، مثل: (العثيم مول في الرياض، والعرب مول في جدة، والعثيم مول في الدمام)، خلال الفترة من ٢٠- ٢٩ صفر 1439هـ، من الساعة ٤- ١٠مساء.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها “الصحة”؛ للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية.

وكانت الوزارة قد بيّنت أن اللقاح يُعطَى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها؛ فيما نبّهت إلى عدم إعطاء اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر؛ مشيرة إلى أن اللقاح يُعطَى بداية فصل الشتاء من كل عام.