” الصحة ” تطبق 40 مؤشراً لقياس الأداء في 70 مستشفى

عادل الحربي(صدى):

تبذل وزارة الصحة بالمملكة، جهودًا لتنفيذ تنفيذ برنامج أداء الصحة، الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020.

ويشمل البرنامج في الوقت الحالي 70 مستشفى رئيسًا، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في 7 محاور خدمية؛ حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار.

وفي سياق متصل، أنشأت مستشفى اليمامة، فريق الرعاية في قسم العيادات الخارجية؛ لتوجيه وإجابة مرضى العيادات لتقليل التأخير عن الحضور إلى العيادات وزيادة رضا المرضى، وقد أسهم ذلك في زيادة الحضور للعيادة في الوقت المحدد من 7.10% إلى 39.80% خلال شهرين.

كما تمكّن مستشفى الإيمان العام من تحسين وتقليل مدة الإقامة في وحدة العناية المركزة، حيث انخفض الوقت المستقطع لتنويم المريض في قسم العناية المركزة من 12.46 ساعة إلى 3.25، ذلك مع الحرص على تقديم الخدمة للمريض بجودة وكفاءة تزامنًا مع تقليل مدة إقامته.