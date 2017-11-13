عمل القريات يضبط 5 مخالفات لتوطين عمل المرأة

علي العنزي(صدى):

نفّذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة القريات أمس، حملة تفتيشية شملت أكثر من 14 منشأة في قطاع بيع المستلزمات النسائية.

وأوضح مدير مكتب عمل القريات مفضي العنزي، أن حملات التفتيش التي يقوم بها الفرع تأتي ضمن حرص الفرع من التأكد على تطبيق الامر السامي بتأنيث المحال النسائية، حيث اسفرت عن ضبط خمس مخالفات فيما تم إنذار ثلاث منشآت.

وبين العنزي أن مفتشي الحملات قاموا خلال جولاتهم الميدانية بتزويد أصحاب العمل والعاملين بالمعلومات والإرشادات الفنية، وما يحقق تلافيهم لمخالفات نظامي العمل والإقامة .