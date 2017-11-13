مواطنة تضع 6 توائم في الرياض بمساعدة 60 طبيبا وممرضة

حمود العنزي(صدى):

وضعت مواطنة من المملكة ستة توائم، في حالة نادرة، من خلال عملية قيصرية أجريت لها بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وأوضح استشاري النساء والولادة وطب الأجنة الدكتور أسامة التويجري، إنه تم إدخال السيدة للمدينة الطبية لخطورة الحالة التي كانت تمر بها، حيث تم تقديم الرعاية الطبية الفائقة للأم والأجنة، مبيناً أن فترة الحمل امتدت إلى الشهر الثامن، تقرر بعدها إخضاعها لعملية قيصرية.

وقال التويجري أنه شارك في العملية فريق طبي مكون من 60 طبيباً وممرضاً في تخصصات النساء والولادة، والعناية المركزة للأطفال، والتخدير، حيث تخطت الأم مرحلة الخطر وهي الآن بحالة جيدة، كما أن أطفالها في حالة سليمة ومستقرة، وتقرر إبقاؤهم في الحضانة لمدة قد تصل لشهر.