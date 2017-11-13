العمل: ” وصول ” و ” قرة ” يرفعان الاستقرار الوظيفي للسعوديات

طلال الغامدي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أبا الخيل، أن برنامجي ” وصول ” لدعم نقل المرأة العاملة و ” قرّة ” لدعم ضيافات الأطفال يسهمان في زيادة الاستقرار الوظيفي للسعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص.

وبين أبا الخيل أن برنامج ” وصول ” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين ” ، في حين يأتي برنامج ” قرّة ” ليساهم في تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن البرنامجين يغطيان معظم مناطق المملكة، داعيا السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة ” وصول ” من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط هنا ، وبرنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرّة ” عبر الرابط هنا ، حيث بإمكانهن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالبرنامجين.