بالفيديو .. جماهير ” الأهلاوية ” يعبرون عن فرحتهم برئيسهم الجديد

ماجد محمد(صدى):

عبر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن شكره للأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، على قبوله بتكليفه له رئيسًا للنادي الأهلي، مؤكداً على أنه سيقدم له كل الدعم لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

وقال آل الشيخ، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الإثنين : ” أشكر الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل لقبوله تكليفي له رئيسًا للنادي الأهلي وهو ابن الرمز وحفيد الرمز وسيجد منا كل الدعم لتحقيق تطلعات الأهلي وجماهيره ” .

ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة مقطع فيديو شهيرًا للأمير تركي بن عبدالله الفيصل وهو يشير إلى جماهير الأهلي داخل الملعب كي تسمعه هتافات أقوى وأهزوجة تحقيق الدوري للأهلي ” هذا الأهلاوي على الفوز ناوي “.

وعلق آل الشيخ على المقطع بالقول: ” بالتوفيق للأهلي” وهو الأمر الذي أثار إعجاب متابعي رئيس هيئة الرياضة، الذين أكدوا أن قراره خطوة إيجابية لتصحيح وضع النادي الأهلي.