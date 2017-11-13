تعليم الباحة يعلن أسماء الطلاب المشاركين في ” أولمبياد الحاسب الآلي “

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في قسم النشاط العلمي اليوم ، أسماء الطلاب المشاركين على مستوى الإدارة في مسابقة ” أولمبياد الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال ” ، الهادفة إلى إثراء الثقافة العلمية العامة في مجالات الحاسب الآلي لدى الطلاب وتنمية مهارات البحث العلمي في مجالاته المتعددة.

وأوضحت الإدارة أن تنفيذ المسابقة جرى على ثلاث مراحل بدأت باختيار الطلاب النابغين في هذا المجال على مستوى المدرسة، وإبراز الأعمال المتميزة والفائزة للمشاركة على مستوى الإدارة العامة، ومن ثم ترشيح الطلاب الذين يمثلون المنطقة على المستوى الوطني، حيث شملت قوائم الترشيح الطالب مشعل فاهد الحارثي من الصف السادس ابتدائي بمدرسة دار الفيصل الأهلية في مجال تصميم الرسومات والتقنيات التفاعلية، والطالب علي إبراهيم محمد ، الصف الثالث متوسط بمدرسة رغدان المتوسطة في مجال البحث في علوم الحاسب الآلي، والطالب محمد مبارك محمد ، من الصف الثالث ثانوي بمدرسة النصباء الثانوية في مجال برمجة وتطوير وتعريب تطبيقات الهواتف الذكية.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش للطلاب المتأهلين تميزهم على مستوى المنطقة، متمنياً لهم التوفيق في مراحل المسابقة على المستوى الوطني ،وأن يواصلوا ما حققه ويحققه أبناء وبنات المنطقة تميز دائم في مختلف المنافسات المحلية والدولية، الذي يترجم بصورة جلية ما يزخر به الميدان التعليمي بالمنطقة من مواهب خلاقة في مختلف المجالات وما تحظى به هذه المواهب على الدوام من دعم ومؤازرة من المعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس.

وبين أهمية هذه المنافسات في إعداد الطلاب للتفاعل الإيجابي والثقافي والتعاطي المثمر مع هذه الملتقيات العلمية بما يصقل مواهبهم ويزيد من خبراتهم العلمية والاجتماعية ليكونوا أعضاء نافعين لوطنهم ومجتمعهم.