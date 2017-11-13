جمرك ميناء جدة يحبط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة

نايف السالم(صدى):

أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت 30.000 حبة، كانت مخبأة داخل تجاويف الديكور الداخلي لمركبة قدمت للجمرك عن طريق إحدى العبّارات .

وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي عبد الرحمن المحنا, أنه عند قدوم المركبة عن طريق إحدى العبّارات, وخلال إنهاء إجراءاتها الجمركية تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف الديكور الداخلي للمركبة، مبيناً أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك .