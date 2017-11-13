جامعة الملك عبدالله تطرح وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المجموعات وخدمات المعلومات: درجة البكالوريوس أو أعلى في أحد المجالات التعليمية أو البحثية ذي الصلة.

– سكرتير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المكاتب، السكرتارية)، أو المجالات ذات الصلة.

– فني محرك البحث: درجة البكالوريوس أو أعلى في مجال ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 نوفمبر 2017م.

وقالت الجامعة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخولهنا