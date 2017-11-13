القبض على مقيم عربي اختلس 12 مليون ريال من جهة عمله بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مقيم من جنسية عربية اختلس مبلغ ١٢ مليون ريال من احدى المؤسسات التجارية.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني في بيانٍ اليوم الاثنين أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرُّض إحدى المؤسسات التجارية بمدينة بريدة لاختلاس مبلغٍ مالي قدره اثنا عشر مليوناً وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً.

وأضاف السحيباني أن المتابعة الأمنية لهذه الجريمة من قِبل المختصّين بإدارة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم – وهو مقيم من جنسيةٍ عربية – في العقد الثالث من العمر، يعملُ محاسباً مالياً للمؤسسة، وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

وأكد أن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.