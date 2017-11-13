القبض على مقيم عربي اختلس 12 مليون ريال من جهة عمله بالقصيم
تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مقيم من جنسية عربية اختلس مبلغ ١٢ مليون ريال من احدى المؤسسات التجارية.
وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني في بيانٍ اليوم الاثنين أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرُّض إحدى المؤسسات التجارية بمدينة بريدة لاختلاس مبلغٍ مالي قدره اثنا عشر مليوناً وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً.
وأضاف السحيباني أن المتابعة الأمنية لهذه الجريمة من قِبل المختصّين بإدارة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم – وهو مقيم من جنسيةٍ عربية – في العقد الثالث من العمر، يعملُ محاسباً مالياً للمؤسسة، وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.
وأكد أن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37833 ] نشر منذ 1 ساعة
اسحبوا الفلوس منه ,, وقصوا يده ، علقوها برقبته وسفروه لبلاده لا بارك الله فيه ,,
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 59 دقيقة
ما زالت هذه المشاكل مستمرة , سبحان الله هذه عواقب الثقة المطلقة خاصة مع الأجانب و أكرر مع الأجانب
قصص كثيرة مثل هذه تكرر بإستمرار خلوا الأجانب تنفعكم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا توجد تفاصيل فى الخبر عن كيفية مقيم من جنسية عربية اختلس مبلغ ١٢ مليون ريال من احدى المؤسسات التجارية بمدينة بريدة ؟ وهل أختلس المبلغ مرة واحدة أو على دفعات على عدة سنوات ؟ مبلغ ١٢ مليون ريال مبلغ ضخم جدا ليس للجنسيات العربية فقط بل وحتى للجنسيات الغربية الاوروبية .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3512 ] نشر منذ 51 دقيقة
من جنسية عربيه اجل ,,,,,,,,,,, لو هو سعودي كان شهرتو باسمه ورقم البطاقه
المختلس من جنسية مصرية خلاص اقتنعتو
ابوباسم[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 44 دقيقة
كيف لقاها منشوره على حبل الغسيل ؟؟ مبلغ مثل هذا مكانه الطبيعي والأمن البنك وحتى لايكون هناك شبهه في مصدره.على العموم الخبر لم يحدد مكان الفلوس المؤسسه او البنك؟
مؤدب[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 31 دقيقة
مصري