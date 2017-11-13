المبتعث ” الشمري ” يحقق إنجازًا كبيرًا بالالتحاق بالكونجرس الأمريكي متدرباً

طلال الغامدي(صدى):

حقق المبتعث الدكتور زياد بن سويلم مشوح الشمري الحاصل على المرتبة 76 ضِمن أفضل 100 خبير مؤثر في الجيوسياسة في جميع أنحاء العالم لعام 2017، إنجازا كبيرا بقبوله للتدريب في الكونجرس الأمريكي في مطلع 2018 مع إليانا روس ليتينن مسؤولة قسم الشرق الأوسط في الكونجرس.

‫ ومن اهتمامات الشمري البحثية، المستقبلُ السياسي، والتحديات الأمنية لمجلس التعاون الخليجي، وأفضلية الأنظمة الملكية العربية وعدالتها واستقرارها؛ مقارنة مع الأنظمة الجمهورية العربية والبحث في أصل وجذور الصراعات السياسة وحلولها في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن الدكتور زياد بن سويلم مشوح الشمري، حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وبكالوريس العلوم السياسية من أمريكا.

‫وجاءت رسالة الدكتوراه بعنوان “مقارنة بين الانتفاضات السياسية للأنظمة الجمهورية في العالم العربي، والأنظمة الملكية العربية مع قوة واستقرار النظام الملكي السعودي”.

عَمِل الشمري كمتدرب لتغطية الأحداث والقضايا بمجلس الأمن في الأمم المتحدة، كما عمل مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بواشنطن لأربعة أعوام، وعمل مع أكبر منظمة محاماة في واشنطن لتغطية الأحداث السياسية ومع هيئة الدفاع بولاية تينيسي.