تغريدة مسؤول بالجزيرة تثير السخرية بسبب حلقة ” الحريري “

بيروت(صدى):

زعم مخرج ومدير الإبداع في شبكة قناة الجزيرة القطرية، أن المقابلة التي أجرتها الإعلامية بولا يعقوبيان أمس الأحد مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري مسجلة، لتثير مزاعمه موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عليه، بأن هل لو اللقاء مسجل ستعلن المذيعة خلال اللقاء عن وقوع زلزال في العراق والكويت، متندرين على المخرج الذي وصف نفسه بالخبير في الإخراج والمونتاج، بأنه ربما الزلزال أيضا مسجل.

وكان الحريري قد ظهر أمس في أول لقاء إعلامي عقب تقديمه استقالته بعد محاولة حزب الله الإرهابي اغتياله مؤخراً، فند العديد من الشائعات التي لحقت استقالته، مؤكداً أنه سيعود إلى لبنان لاستكمال اجراءات استقالته الدستورية خلال أيام.