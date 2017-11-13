” نسما القابضة ” توفر وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، وظائف فنية شاغرة للرجال، لحملة شهادات الدبلوم والثانوية العامة في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “ Nesma & Partners ” في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مفتش مراقبة ضمان جودة اللحام: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مفتش مراقبة ضمان جودة الطلاء: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– عامل ميكانيكي ديزل: شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا