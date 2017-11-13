الرياض تتصدر قروض الأسرة الممنوحة للنساء ببنك التنمية الاجتماعية

حمود العنزي(صدى):

قدم بنك التنمية الاجتماعية 7020 قرض أسرة لسيدات سعوديات خلال العام الماضي 2016، مقابل 26065 قرضا للرجال، إذ تشكل قروض الأسرة المقدمة للنساء نسبة 27 % تقريبا من إجمالي قروض الأسرة.

وتضمنت قائمة الحاصلات على القروض عاملات في القطاعين العام والخاص، وربات منازل ينتمين إلى 3 فئات من المجتمع، هي ” الأرامل، المطلقات، المهجورات “.

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن البنك، أنه تراجع عدد ” قروض أسرة ” التي قدمها البنك للنساء خلال عام 2016 بنسبة تصل إلى 59 % تقريبا مقارنة مع عام 2015، الذي بلغ خلاله عدد قروض الأسرة المقدمة للنساء 16988 قرضا.

وتصدرت مدينة الرياض عدد قروض الأسرة الممنوحة للنساء بـ946 قرضا، تليها جازان بـ518، فيما حلت القريات في ذيل القائمة بـ73 فقط.