الملك فهد الطبية تطرح 227 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مدينة الملك فهد الطبية، 227 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- استشاري تخدير- التخدير العصبي.

2- استشاري تخدير- التخدير القلبي.

3- استشاري تخدير- تخدير الأطفال.

4- أخصائي ثاني تمريض الموظفين (عدد 50 وظيفة).

5- استشاري مساعد العناية المركزة للإمراض الرئوي (عدد 10 وظائف).

6- أخصائي أول مختبرات طبية.

7- استشاري مساعد طب فيزيائي (عدد 4 وظائف).

8- استشاري طب فيزيائي (عدد 3 وظائف).

9- استشاري طب أسرة عام (عدد 4 وظائف).

10- استشاري مساعد أمراض القلب كبار (غير الغازية).

11- استشاري جراحة الأوعية الدموية.

12- استشاري جراحة الصدر.

13- استشاري جراحة القلب أطفال.

14- استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين.

15- استشاري أمراض البروستاتا.

16- استشاري طب أسنان أطفال.

17- استشاري أمراض الرئة أطفال.

18- استشاري تصوير الجسم.

19- استشاري الأعصاب التداخلية.

20- مساعد تمريض (عدد 99 وظيفة).

21- استشاري مساعد طب الأسرة.

22- أخصائي تمريض (عدد 10 وظائف).

23- أخصائي ثاني تمريض (عدد 10 وظائف).

24- استشاري مساعد طب أسرة عام.

25- استشاري مساعد أمراض القلب كبار (الغازية).

26- استشاري أمراض القلب كبار (الغازية).

27- استشاري جراحة الوجه والفكين.

28- استشاري تشخيص الأشعة العصبية (وظيفتين).

29- استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.

30- استشاري جراحة الأطفال.

31- فني تمريض- الرعاية الصحية المنزلية (عدد 10 وظائف).

32- فني العلاج الطبيعي- الرعاية المنزلية.

33- أخصائي ثاني العلاج الطبيعي- الرعاية المنزلية.

34- أخصائي العلاج المهني- الرعاية المنزلية.

35- فني العلاج المهني- الرعاية المنزلية.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخولهنا