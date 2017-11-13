الفريق الطبي بمستشفى بريدة يُنقذ حياة شاب تعرض لحادث سيارة

سالم المطيري(صدى):

تمكن الفريق الطبي الخاص بمستشفى بريدة المركزي، من إنقاذ حياة شاب، تعرض لحادث سيارة مروع، كما نجح الأطباء في إنقاذ ذراعة الأيسر من البتر، بسبب تهتك أوعيته الدموية والشرايين.

وكانت المستشفى قد استقبلت الشاب المصاب، وهو يعاني من كسر بالساعد والعضد وعظمة الترقوة وعظمة لوح الكتف مع تهتك في الأوعية الدموية، وشرايين الطرف العلوي الأيسر، وكان مصاحباً باسترواح هوائي دموي بالصدر بالجهة اليسرى؛ ليقرر الفريق الطبي التعامل مع الحالة وإصلاح الأوعية الدموية وتثبيت الكسور وإزالة الاسترواح الدموي الهوائي.