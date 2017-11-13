دراسة حديثة : الهواتف الذكية تؤثر على العلاقات الزوجية
كشفت دراسة أمريكية حديثة ، أن الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً على العلاقات الزوجية، بسبب ما تفرضه من أنماط تواصل افتراضي ساهمت في خلق فجوة وحلت محل الحوار والتواصل بين الزوجين.
وتوصلت الدراسة أن العلاقات الزوجية ستفقد مكانتها العاطفية والإنسانية بحلول العام 2030، بسبب الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، حيث أن الوقت الذي يقضيه الزوجان مع الهاتف المحمول، سيجعلهما مع مرور الوقت يفقدان الحاجة إلى التواصل مع بعضهما.
وأشارت الدراسة إلى أن الزوج سيصبح مشغولاً بإرسال البريد الالكتروني أو ” الواتس أب ” ، وتصفح الفيسبوك، أو حتى مشاركة أصدقائه المنافسة في لعبة ” بوكيمون ” الشهيرة، بدلاً من مداعبة زوجته أو التحدث معها في أمور ومشاكلات تهم الحياة الأسرية الأمر الذي سينعكس سلباً على العلاقة الحميمية.
وأكد العلماء على ضرورة عدم استعمال الهاتف والحرص على وضعه جانباً في حال التواجد في المنزل، وذلك لما له من تأثير سلبي على العلاقة الحميمة بين الزوجين.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11334 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحه الهواتف الذكيه أثرت حتى على العلاقات الاجتماعيه وصلة الارحام ايضا وليست فقط على الازواج
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.تلاقون الناس صارت تعتمد على الرسائل وخلاف ذلك ….بدل الزيارات وصلة الرحم
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.حتى اذكر قال الشيخ محمد العريفي على لسان احد الشيبان ان هالشايب يتذمر من عياله واقاربه
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.يقول يرسلك صورته مع مقطع صوت ويسلم عليك وخلص لايجي يشوفك ولايجلس معك 😥ياعمري الشايب عتبان عليهم يبي الناس تجيه 😂😂 ….ويييين ياعم والله ماحد جاب خبرك !!
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.وفيه شايب ثاني يقول في المناسبات صار الواحد يكلم نفسه ويضحك مع نفسه بجواله وانت جالس عنده ولايعبرك 😥..يعني حتى المحافل الاجتماعيه والمناسبات فقدت رونقها من حيث التواصل الشخصي بين الحضور …هذا وهم مايشوفون بعض لمده فمابالكم بالازواج اللي في خلقة بعض كل يوم 😂😂 خلوها ع الله هالتكنولوجيا بتجيب الانفصام للبشر
كان زمان[ عدد التعليقات: 1912 ] نشر منذ 1 ساعة
وأكثر من ذلك ..
البعض يتضايق أذا أحد جلس جنبه .. لأنك بتأخذ وقت منه .. وهو يبغي يجلس مع جواله ..
والبعض يصد في مكان صاد .. الجوالات فتنه ..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 52 دقيقة
اصبح الان صداقه بل قد تصل الى ابوه او امومه بين الشخص وهاتفه-قد تغيب عنك زوجتك او ابنتك او ابنك لساعات او حتى فترات ولا تفقدهم -ويمكن ماتسأل عنهم-ولا تستطيع ان يغيب عنك هاتفك ولو للحظات وان لو تجده قد تقيم الدنيا ولا تقعدها بسببه-فسبحان الله-
برق[ عدد التعليقات: 11006 ] نشر منذ 24 دقيقة
والأسواء من ذلك
اذا اجتمعوا أفراد الاسره مع بعض في مكان واحد وكأن على رؤسهم الطير
وجلسوا يراسلون بعض بالواتس ولا يتكلمون 🤕 مره من المرات والمحروسه
جالسه أرسلت لها تراني جوعان “” وين العشاء ؟؟ أرسلت لي اصبر شوي وبتجي
الطلبيه من المطعم 😢😢 كل هذا وحنا ساكتين ،، وبعد شوي أرسلت شف الطلب
عند الباب قم جبه 😳😳 كل هذا وحنا جالسين مع بعض ولا نتكلم
واحد من الزملاء يروي لي قصته مع عائلته ، يقول تجمعوا عيالي بالصاله على راس امهم
وكل واحد بجواله ، يقول ناظرت فيهم وطلعت وبعد ساعتين رجعت للبيت ولقيت
كل واحد على نفس جلسته وماسكين جوالاتهم 😞😞 دعيت لهم بالشفاء العاجل ورحت
انام
افضل شي اذا بغيت العائله تتجمع وكل واحد يطلع من غرفته كن شجاعا وافصل المودم
كلها دقيقتين وتلقاهم طالعين من غرفهم ومتجمعين بالصاله 😛
مايصلح كذا يإخوان ، قسم مايصلح
المشكله حتى الشيبان صاروا أسوأ من الوراعين
وش الحل ؟؟
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5924 ] نشر منذ 12 دقيقة
صحيح ومو بس الازواج الاالمجتمع ككل صار الجوال القلب النابض دون منازع😂😁😊 الله يعطينا خيرها ويكفيناشرها