دراسة حديثة : الهواتف الذكية تؤثر على العلاقات الزوجية

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة ، أن الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً على العلاقات الزوجية، بسبب ما تفرضه من أنماط تواصل افتراضي ساهمت في خلق فجوة وحلت محل الحوار والتواصل بين الزوجين.

وتوصلت الدراسة أن العلاقات الزوجية ستفقد مكانتها العاطفية والإنسانية بحلول العام 2030، بسبب الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، حيث أن الوقت الذي يقضيه الزوجان مع الهاتف المحمول، سيجعلهما مع مرور الوقت يفقدان الحاجة إلى التواصل مع بعضهما.

وأشارت الدراسة إلى أن الزوج سيصبح مشغولاً بإرسال البريد الالكتروني أو ” الواتس أب ” ، وتصفح الفيسبوك، أو حتى مشاركة أصدقائه المنافسة في لعبة ” بوكيمون ” الشهيرة، بدلاً من مداعبة زوجته أو التحدث معها في أمور ومشاكلات تهم الحياة الأسرية الأمر الذي سينعكس سلباً على العلاقة الحميمية.

وأكد العلماء على ضرورة عدم استعمال الهاتف والحرص على وضعه جانباً في حال التواجد في المنزل، وذلك لما له من تأثير سلبي على العلاقة الحميمة بين الزوجين.