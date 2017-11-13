” تعليم المهد ” يعلن عن وظائف بمسمى ” حارس “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد عن توفر عدد من الوظائف بمسمى حارس لمدارس قطاع البنات، على فئة المستخدمين بالمرتبة الـ 31 وفق الاحتياج، ودعت من لديه الرغبة للتقديم إلى تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع الإدارة الإلكتروني مع مراعاة الشروط المحددة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة داود رزين الديحاني: يجب على المتقدم استيفاء جميع الشروط، ومن أهمها ألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون ضمن قوائم المرشحين في برنامج ساعد (محافظة المهد)، مع إحضار إثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها.

وأضاف: من ضمن الشروط ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مبيناً أن فترة استقبال الطلبات ستكون لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخه.