مستشفى الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة
وفرت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات البورد بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.
وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– استشاري الطب المهني: شهادة البورد في تخصص الطب المهني.
– استشاري علم الأمراض التشريحي: شهادة البورد في تخصص علم الأمراض التشريحية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا
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