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مستشفى الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات البورد بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري الطب المهني: شهادة البورد في تخصص الطب المهني.

– استشاري علم الأمراض التشريحي: شهادة البورد في تخصص علم الأمراض التشريحية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا


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