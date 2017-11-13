بالفيديو.. طفل يتغلب على نقص الماء الساخن للاستحمام بطريقة مذهلة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل صغير كشف عن طريقة مذهلة لعدم نفاد الماء الساخن أثناء الاستحمام في الشتاء.
ظهر الطفل في اللقطات يجلس داخل وعاء به كمية بسيطة من الماء بعدما أشعل النيران تحته، وبدأ يستحم بالماء الساخن حتى انتهى من تنظيف نفسه.
نالت فكرة الطفل إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورآها البعض حيلة ذكية للحفاظ على المياه.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 1 ساعة
“فعلا الحاجة أم الاختراع ” ولكنها طريقة خطيرة ان تستحم تحت نيران مشتعلة تحته .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37833 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه ممتاز ,,
,, بس لاتنضج من طبخ الماء وانت غافل عن حالك ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 1 ساعة
طريقه غير صحيه للاستحمام -بحيث نعيد نفس المياه والتي تم تنظيف الجسم بها مره اخرى وخصوصا عند غسل المناطق السفليه من الجسم ثم اعادتها الى غسل الراس والوجه بها مره اخرى-لكن قد تكون الحاجه حواجه-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3513 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه اعادة تدوير للماء