بالفيديو.. طفل يتغلب على نقص الماء الساخن للاستحمام بطريقة مذهلة

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل صغير كشف عن طريقة مذهلة لعدم نفاد الماء الساخن أثناء الاستحمام في الشتاء.

ظهر الطفل في اللقطات يجلس داخل وعاء به كمية بسيطة من الماء بعدما أشعل النيران تحته، وبدأ يستحم بالماء الساخن حتى انتهى من تنظيف نفسه.

نالت فكرة الطفل إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورآها البعض حيلة ذكية للحفاظ على المياه.

