حمود العنزي(صدى):

قال ديتر هالر، السفير الألماني في الرياض، إن التغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة لها تأثير إيجابي على المستثمرين، مؤكدا أن هناك الكثير من الألمان الراغبين في الاستثمار يدرسون الفرص الاستثمارية التي تقدمها ” رؤية 2030 ” .

وأوضح السفير أن هناك تعاونا بين المملكة وألمانيا في مجالات عديدة منها مكافحة الإرهاب وأن الكثير من الألمان يرغبون في زيارة المملكة والتعرف على تراثها وتاريخها.

وأشار هالر إلى أن السفارة الألمانية تستقبل عشرة آلاف طلب تأشيرة شهريا، وتصدر نحو 70 ألفا أخرى سنويا، مؤكدا انتظار بلاده السماح بالتأشيرات السياحية، كما توجد نحو 500 شركة ألمانية تعمل داخل المملكة، متوقعا دخول شركات جديدة مستقبلا، مشيرا إلى نجاح استثمارات شركة ” سيمنس ” التي بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال .