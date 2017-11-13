سياسي إيراني: المملكة تشهد تغيراً سريعاً بقيادة سمو ولي العهد

طلال الغامدي(صدى):

أكد الخبير السياسي الإيراني المتابع لشؤون الشرق الأوسط صادق ملكي، أن التغيير الذي تشهده السعودية ضرورة لا مفرَّ منها، مشيراً أن المملكة تشهد تغيراً سريعاً تحت قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نحو التقدم والحداثة.

قال ملكي أن السعودية تتحول من مجتمع تقليدي إلى حديث، وأنَّ هذا التحول لا علاقة له بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المال أو الاقتصاد أو غيره، حتى لو كانت هيلاري كلينتون في الحكم كان سيحدث هذا التغير، وكانت ستدعمه.

ولفت أنَّ الهدف الأساسي الحالي لولي العهد هو محاربة الفساد؛ حيث يسعى إلى خلق هوية جديدة متوافقة مع الأوضاع الحالية لشعب المملكة، لافتاً أنَّ الأمير محمد بن سلمان بدأ الطريق ولا ينبغي اعتبار هذا لأمر مسألة عابرة.

وأضاف أن سموه سيتغلب على التحديات التي تواجهه بمساعدة داخلية، والأهم منها دعم الولايات المتحدة، ولا ينبغي للبعض تحقيق أهدافهم الخاصة بالتحليلات التي تقلِّل من هذه التطورات.