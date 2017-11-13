القبض على مبتز هدد امرأة لإقامة علاقة محرمة
أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة والشرطة بالمحافظة عن القبض على وافد قام بتهديد امرأة بغرض ممارسة الفساد مستخدما رسائل الجوال.
فقد تلقى مركز الهيئة بلاغاً من رجل مفاده أن زوجته تعرضت للابتزاز عبر رسائل الجوال، وتم استكمال الإجراءات اللازمة. وإحالة البلاغ إلى الشرطة حيث تم القبض على المتهم.
وأكد فضيلة رئيس هيئة محافظة جدة الشيخ سعود العبيدي أن الهيئة تقوم بدورها وتنفيذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرا إلى توجيهات مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري التي تحث على العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تعزيز العمل الميداني لتحقيق تطلعات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1307 ] نشر منذ 2 ساعتين
خسيس وياكثر امثالة من الأجانب
اطردوة من البلد طردة الكلب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37833 ] نشر منذ 2 ساعتين
وافد ويبتز ابنة البلد ..!!
.. تكفون إخصوه وأدبوا فيه اللي مايتأدب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14063 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني هذا الوافد راسلها بدون مقدمات وطلب منها ممارسة الجنس معها …….. احتمال ضعيف
اتصور ان فيه مقدمات تطورت الى ما طلبه منها
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البارحه جاني مقطع لواحد اثيوبي عامل نفسه خدامه وملابسه ملابس خدامه وجابه راعي البيت من الشارع على اساس انه خدامه تشتغل عنده في البيت بطريقه غير قانونيه وبعد سنه تقريبا اكتشفت الزوجه انه رجل وليس امرأة والاكتشاف كان بسبب ان الزوجه تطلب من الخادمه الوهميه تعمل لها مساج في غرفتها
فهل هذه المره الاولى التي طلبت منه يعمل لها مساج ام سبقها مرات ومرات ….. ولكن كيف اكتشفته الله اعلم من هو المكتشف للخادمه المزوره . المشكله ان للخادمه صور وهي عاريه تمام لاثبات انه رجل وليس امرأة
الغاوي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا رجال الهيئه والشرطه كفووو
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ام علك الحمد
مافية دخان من دون نار
بعدين رجل المرة الى راح يبلغ وش صنفة كديش بربري حمار ثور
ليش ما شالها وحطها عند اهلها وقالهم هذى بنتكم وعطوني افلوسي بنتكم ما يشملها الضمان
كان زمان[ عدد التعليقات: 1912 ] نشر منذ 1 ساعة
خبر بدون تفاصيل …!!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37833 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه
,, قصتك رهيبه يااخ ابو عمار ,, فيها العبر والتهاويل ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 1 ساعة
طالما اننا نعيش على سطح هذه الارض وهيى مليئه بالبشر من مختلف الديانات والاعراق والاجناس وتعدد الثقافات واختلاف الحاجات –فلانستغرب اي شي-
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1402 ] نشر منذ 56 دقيقة
ويش حدك يا بنت الحلال
ع هذا العلج النجس النذل
لو كان حرا ابن حر لم يبتزك
او حتى يكشف اسمك لو ع موته
و من اساسه ليه تشبكين معاهـ
الى الله المشتكى وكفى
إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة
يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة
قالت: أخاف العار والاغراق في درب الرذيلة
والأهل والخلان والجيران بل كل القبيلة
قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة
إنا إذا التقينا أمامنا ألف حيلة
متى يجيء خطيب في ذي الحياة المليلة
لكل بنت صديق وللخليل خليله
يذيقها الكأس حلوا ليسعدا كل ليلة
للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة
إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة
ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟
وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة
وانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة
فيما لفحش اتته ويا فعال وبيلة
حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليله
قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة
قالت ألما وقعنا؟ أين الوعود الطويلة؟
قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة
كيف الوثوق بغر؟ وكيف أرضى سبيله؟
من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة
بكت عذابا وقهرا على المخازي الوبيلة
عار ونار وخزي كذا حياة ذليلة
من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة
عجيب هذا الزمان[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 54 دقيقة
السوال هنا وش جاب الصور له على شان يبتزها يعني جاته الصور مع الهواء مافيه نار بدون دخان يمكن وحضي بري أن بداية الأمر بتراضي من الطرفين وعندما حصل الخلاف أدعت الأبتزاز وهذا هو الحل الوحيد الضعيفات الخلق والدين
المفرض يحقق معها أشد التحقيق وتأخذا جزاها مثلها مثله
ليبرانجي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر … نعم لقد افتقدنا ( بدر الحسبة ) وحتى نقضي على كثير من تلك المخالفات فلا بد لنا من اعادة دور الهيئة الى ماكنت عليه ودعمها بكل الوسائل رسميا ….
نصيحة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 37 دقيقة
لاتتسرع بحكمك يا ((( عجيب هذا الزمان ))) فربما كان هذا الأجنبي يعمل في محل صيانة جوالات وحصل على صورها من جوالها او جوال احد صديقاتها او احد محارمها التي فيها صورها … والله يقول ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3513 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا يوجد دخان من غير نار
كيف عرفها وعرف رقم جوالها
الله يحفظنا بحفظه
ابو علقمة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
لله درك ودر من جابك يا …عذآب الرحيل … واسمح لي ان اطلق عليك لقب ( زعيم معلقي صدى ) وشكرا مكررا كل يوم لك ..