المملكة تستقبل وفد برلماني عراقي رفيع المستوى للقاء ولي العهد

نايف السالم(صدى):

يصل وفد برلماني عراقي رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، غدًا الثلاثاء، لإطلاق: ” مرحلة جديدة من التعاون بين نواب الشعبين الشقيقين ” .

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ووزير الخارجية عادل الجبير.

ومن جانبه، قال حسن خضير شويرد الحمداني، رئيس لجنة الصداقة العراقية ـ السعودية، في تصريحات صحفية، إن ” الرؤية الجديدة في السياسة العراقية كان مخططًا لها من قبل لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية منذ بدء الدورة البرلمانية في العام 2014 ” .

وأضاف ” الحمداني ” أن ” اللجنة شكلت وفدًا من مختلف اللجان والكتل السياسية في البرلمان سيبدأ بعد غد الثلاثاء زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستمر أسبوعاً ” ، مشيدًا بـ ” خطوات رئيس الوزراء حيدر العبادي في الانفتاح على جميع الدول سواء العربية أو الإقليمية والدولية ” .

وأوضح أن ” الزيارة ستتضمن توطيد العلاقات مع مجلس الشورى السعودي، وإعلان تشكيل لجنة الصداقة السعودية ـ العراقية، بهدف التعاون بين ممثلي الشعب من البلدين وتسهيل عمل الحكومات، وإبرام الاتفاقيات، بما يحقق الفائدة والتواصل بينهما في المستقبل ” .