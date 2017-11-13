التحالف يسمح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى كل موانئ اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.

جاء ذلك وفق ما أكده بيان صادر عن بعثة المملكة في الأمم المتحدة، التي أكدت أن تحالف دعم الشرعية في اليمن سمح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية والتجارية إلى كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.

وجاء نص البيان كالتالي:

في ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذها التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، رداً على الانتهاكات المستمرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ بما فيها قرارا مجلس الأمن 2261 و2231، والتهديدات الموجهة ضد أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة في انتهاك صارخ لقواعد وأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبهدف مواصلة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني؛ نود أن نؤكد أن التحالف -بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن- يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن؛ للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية. وسيتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذه العملية في غضون 24 ساعة القادمة، وستتضمن إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن، بما في ذلك عدن والمكلا والمخا.

ويأمل التحالف في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والمهمة، في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ويعمل التحالف حالياً على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية؛ بما في ذلك استعراض إجراءات التفيتيش والتحقق.