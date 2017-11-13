نائب الأهلي يعتذر.. الزهراني تفاوض مع العويس في أبو ظبي

ماجد محمد(صدى):

قدم المهندس طارق كيال، نائب رئيس النادي الأهلي، اعتذاره لسعادة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بخصوص أزمة محمد العويس.

وأوضح ” كيال ” أن وكيل اللاعبين تركي الزهراني، اخترق معسكر المنتخب السعودي الذي أقيم في أبوظبي، لمفاوضة حارس مرمى نادي الشباب آنذاك محمد العويس والحصول على توقيعه لينضم إلى صفوف النادي الأهلي.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت العديد من المفاجآت التي فجرها ” آل الشيخ ” خلال تصريحاته، مؤكدًا إدانة النادي الأهلي بالحصول على توقيع العويس بطرق غير مشروعة، ومن بين المتورطين في القضية لاعب الأهلي تيسر الجاسم.