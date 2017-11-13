توقعات بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أسيا بـ 11 مليون ريال

نواف السالم(صدى):

توقعت الإدارة المختصة عن بيع تذاكر لقاء الهلال وأوراوا الياباني، السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، تحقيق دخل جماهيري قياسي بامتلاء مدرجات الملعب.

وتوقعت الإدارة أن تبلغ الإيرادات المالية للنادي من دخل تذاكر هذا اللقاء، الذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، أكثر من 11 مليون ريال كأعلى دخل جماهيري في مباريات الأندية السعودية في المنافسات المحلية والخارجية.

وسيتم بيع تذاكر اللقاء بعد غدٍ الأربعاء عبر منافذ بيع التذاكر في مقر نادي الهلال، وملعب الأمير فيصل بن فهد، وملعب الملك فهد الدولي، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل، منذ الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساء بشكل يومي، على ألا يكون هناك بيع للتذاكر في نفس يوم المباراة في ملعب الملك فهد الدولي نهائياً.

وحددت الإدارة أسعار التذاكر بقيمة 50 ريالاً للدرجة الموحدة، و500 ريال للدرجة الممتازة، و4 آلاف ريال للمنصة الفضية، و7 آلاف ريال للمنصة الذهبية.