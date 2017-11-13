ارتفاع ضحايا زلزال غرب إيران لـ 207 قتلى و 1700 مصاب

طهران(صدى):

ارتفعت صباح اليوم الإثنين، أعداد ضحايا زلزال غرب إيران لتصل إلى 207 قتلى و1700 جريح، حسبما أعلنت دائرة الطب العدلي الإيراني.

ومن جانبه، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن ” ما لا يقل عن 200 شخص لاقوا حتفهم، وأصيب 1700 آخرون، إثر وقوع زلزال مدمر بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود العراقية “.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، إن ” جهود الإنقاذ من الزلزال في المنطقة ذات الأغلبية الكردية، لا يمكن أن تبدأ إلا بعد شروق الشمس “.

وأفاد مسؤولون في إقليم كرمانشاه الإيراني، إن ما لا يقل عن 141 شخصا لاقوا حتفهم إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود العراقية. وأسفر الزلزال عن إصابة أكثر من ألف شخص في الإقليم، وفقا لما ذكره التليفزيون المحلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب مدينة حلبجة في منطقة جبلية نائية شرقي العراق وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرق بغداد و400 كيلومتر غرب طهران.

وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة قضاء قصر شيرين الواقعة على الحدود الايرانية العراقية، والتي وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، تعرضت لضرر كبير بعد وقوع الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن انقطاع التيار الكهربائي عرقل جهود الإنقاذ.

وذكرت شبكة «كردستان 24 نيوز» الإخبارية أن 16 مصابا نقلوا إلى مستشفى في مدينة خانقين العراقية، فيما ذكر شهود عيان أن شخصين قتلا في مدينة كور بمحافظة أربيل. ولم يكن هناك تأكيد رسمي على هذه التقارير.

وتأثرت المدن الكردية في العراق مثل حلبجة وأربيل ودهوك بالزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء روداو الكردية. وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن دول أخرى شعرت بالزلزال مثل الكويت وأجزاء من تركيا.