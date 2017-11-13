تفاصيل زيارة بطريرك أنطاكية للمملكة

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الإعلامي باسم الكردينال مار بشارة بطرس، بطريرك أنطاكية وسائر الشرق، وليد غياض إن زيارة البطريرك للمملكة اليوم الاثنين تعد تاريخية، وتعود على لبنان بكل خير.

وكشف أن الزيارة ليست سياسية، بل هي للحوار والانفتاح بين الأديان وتعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة وبين البطريركية المارونية، والتي كانت تاريخية وتتميز بحسن العلاقة.

وقال غياض: إن البطريرك ينظر بعين الامتنان والشكر لدعوة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مضيفاً أنهم متشوقون لرؤيتهما -حفظهما الله-.

فيما قال الأمين العام لقوى 14 آذار النائب اللبناني السابق فارس سعيد إن زيارة البطريرك للمملكة ستتناول حوار الحضارات والمشروعات الإنسانية، ولن تتناول السياسة بشكل أساسي، وبالتالي فهي تاريخية.