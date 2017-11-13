شاهد.. ارتباك مذيع داخل أستوديو في العراق بعد اهتزاز المبنى

بغداد(صدى):

كشفت مادة مصورة أذيعت من داخل استوديو قناة ” دجلة ” العراقية، لحظة اهتزاز أثناء إذاعة أحد البرامج، وثق شعور المذيع وضيفه بالزلزال الذي ضرب مدينة حلبجة أمس (الأحد)، أثناء البث المباشر.

وبين المقطع ارتباك المذيع وضيفه حينما شعرا بالهزة الأرضية أكثر من مرة داخل استوديو القناة بمدينة بغداد، وتساؤلهما عن كون ما حدث هزة أرضية أم انفجاراً، لتصيبهما الحيرة إزاء الاستمرار في الحديث عن موضوع الحلقة، أم قطعه بالخروج إلى فاصل إعلاني.

يذكر أن زلزالاً بقوة 7.2 بمقياس ريختر ضرب مدينة حلبجة العراقية يوم أمس، وشعر به سكان شمال وشرق المملكة وامتد تأثيره إلى إيران، ليوقع مئات القتلى والجرحى في كل من العراق وإيران.