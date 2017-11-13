أمراض خطيرة تسببها المسابح غير النظيفة ومنها يؤدي إلى الوفاة

علي القحطاني(صدى):

كشف طبيب متخصص في الأمراض الجلدية عن الأمراض التي تسببها المسابح غير النظيفة، موضحا أن إهمال نظافة وتطهير المسابح يؤدي إلى تراكم الخلايا الجلدية.

وأكد الدكتور متعب التميمي، أن المسابح المتسخة يتكاثر فيها نوع من البكتيريا تسبب التهابات شديدة في بصيلات الشعر والظهر والبطن، إلى جانب البكتيريا التي تنتقل من خلال بلع كمية من مياه المسبح، وفقا لصحيفة الوطن.

وأشار إلى أن سكب مواد التعقيم لقتل الجراثيم يسبب الرشح والتهاب اللوزتين، وزيادة الإصابة بالأمراض الجلدية، مبيناً أن من الأمراض الخطيرة التي تنقلها المسابح مرض ” الكريبتوسبوريديوم “، وهو طفيل أحادي الخلية يوجد لدى البشر والحيوانات، ويخترق خلايا الأمعاء الدقيقة، مسبباً الإسهال والتقيؤ والغثيان والحمى.

ونبه التميمي إلى أن المسبح غير النظيف يمكن أن يصيب بالطفح الجلدي وثؤلول القدم والقوباء ذات البقع الحمراء، ومرض سعفة القدم وهي حكة شديدة مع بثور تؤدي إلى تشقق بين الأصابع وألم شديد، موضحا أن هناك أمراضاً أخرى تنقل عبر بعض المسابح غير النظيفة، منها مرض ” حمى بونتياك “، ومرض ” الشيجلا “، وعدوى مرض الجيارديا ” المسببة للإسهال.