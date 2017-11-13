محافظ جدة يحتفي بـ1000 حافظ وحافظة مساء اليوم

عادل الحربي(صدى):

برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، تحتفي جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة اليوم الاثنين بتكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله وذلك في حفلها السنوي والذي يحمل عنوان إجلال 38 .

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفل الجمعية تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى ، معبراً عن شكره وتقديره لسموه على رعايته ودعمه لبرامج الجمعية المختلفة والتي يستفيد من اكثر من 700 ألف شخص حول العالم ، ومثمّنا متابعة سموه و حرصه على خدمة كتاب الله الكريم.

وبيّن رئيس جمعية خيركم أن الحفل سيشهد العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها اعلان أسماء الـ13 الفائزين بالمراكز الاولى على مستوى المحافظة والذين سيحظون بتكريم سمو محافظ جدة .

هذا وقد خرجت جمعية خيركم على مدى الست الاعوام الماضية 6000 حافظ وحافظة لكتاب الله ، فيما أطلقت رابطة خاصة بهم تقدم لهم برامج متنوعة لكي لا ينقطع تواصلهم بالجمعية وبحلقات القرآن.