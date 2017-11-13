شروط إصدار اتحاد الإعلام الرياضي بطاقات مزاولة مهنة الإعلامي

نواف السالم(صدى):

يعمل اتحاد الإعلام الرياضي على إصدار بطاقات خاصة بمزاولة مهنة إعلامي، وستمنح البطاقة الأشخاص الحاصلين عليها وفق الاشتراطات اللازمة، الأحقية في المشاركة في وسائل الإعلام بجميع أنواعها سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية وفق ضوابط لوائح وأنظمة الاتحاد.

وأكدت المصادر أن الهدف من هذه البطاقة هو تنظيم كل ما يتعلق بالإعلام الرياضي في المملكة، وتحديد من يحق لهم العمل في الإعلام الرياضي والتخلص من الدخلاء على المهنة، ومنع أي تجاوزات تحدث مستقبلا من الأعضاء المنتسبين للمهنة في أي وسيلة إعلامية، أو من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد رصد مخالفة للوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد من قبل عضو مزاول للمهنة سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح عليه، التي تصل إلى تعليق عضويته ومنعه من مزاولة المهنة والظهور الإعلامي في شتى الوسائل الإعلامية.

وبينت المصادر أن رئاسة اتحاد الإعلام الرياضي قامت بمخاطبة جميع وسائل الإعلام في المملكة من أجل ضمان معرفة جميع العاملين في الإعلام الرياضي بكل أنواعه ووسائله للحصول على جميع أسماء العاملين لديهم في المجال الرياضي أو ممن ينتسبون لهم بكل مسمياتهم الوظيفية من مسؤولي تحرير أو محررين أو مصورين أو كتاب مقالات أو مذيعين أو مقدمي برامج رياضية أو محللين ونقاد رياضيين وغيرهم.